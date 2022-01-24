У Франківську затримали поліцейського на хабарі у 5 тисяч доларів.

В Івано-Франківську на отриманні хабаря за сприяння у дозволі на міграцію в Україну громадянина Білорусі викрили поліцейського. Його затримали під час передачі грошей у суботу, 22 січня, повідомило сьогодні Теруправління Державного бюро розслідувань у Львові.

За даними слідства, начальник сектора вимагав та одержав від іноземця п’ять тисяч доларів США за підготовку необхідних документів для прийняття Івано-Франківським відділом Державної міграційної служби позитивного рішення щодо видачі дозволу на імміграцію в Україну.

Опісля цього його затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу, повідомила пресслужба Івано-Франківсьокї обласної прокуратури.

Фото dbr.gov.ua, ifr.gp.gov.ua