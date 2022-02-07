НАБУ затримало народного депутата, який переховувався після хабаря.

 

Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання народного депутата "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Раніше його викрили на хабарі розміром у пів мільйона гривень.

 

 

"Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook (правоохоронці не називають прізвища).

 

28 січня пресова служба Національного антикорупційного бюро України заявила про те, що одного з народних депутатів ВР викрили на одержанні неправомірної вигоди розміром у 558 тис. грн. Згідно з даними слідства, парламентарій отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

 

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатові. "Я з болем вимушена констатувати ці факти і сподіватися, що їх буде менше. Особливо, коли ми говоримо про людину, брат якої здійснював подвиги в ім’я нашої держави і її громадян (Олег Кузьміних – колишній командир 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади, учасник українсько-російської війни, зокрема боїв за Донецький аеропорт, – Z). Але кримінальна юстиція влаштована так, що попередні заслуги не конвертуються в імунітет від прокурорів", – прокоментувала очільниця Офісу Генпрокурора.

 

28 січня пресова служба Національного антикорупційного бюро України заявила про те, що одного з народних депутатів ВР викрили на одержанні неправомірної вигоди розміром у 558 тис. грн. Згідно з даними слідства, парламентарій отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

 

Згодом у масових медіях з'явилася інформація, що йдеться про члена фракції "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Керівництво фракції "СН" підтвердило, що йдеться саме про цього депутата.

 

3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.

 

Сам депутат заявив, що він не отримував повістку на допит і здивований оголошенням у розшук.

 

07.02.2022

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