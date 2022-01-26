На Франківщині на хабарі викрили посадовця оборонного держпідприємства.

В Івано-Франківську правоохоронці викрили та затримали під час отримання хабаря за відвантаження обладнання посадовця одного з оборонних держпідприємств. Сьогодні, 26 січня, йому оголосили про підозру у кримінальному правопорушенні, повідомив сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав та отримав у підприємця хабар у 105 тисяч гривень за сприяння у продажі обладнання та у безперешкодному його вивезенні з території заводу.

Учора, 25 січня, головного інженера підприємства затримали, а готівку вилучили. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру та невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Якщо провину посадовця доведуть в суді, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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