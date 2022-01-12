Чиновника Пустомитівської міськради затримали на хабарі.

 

Посадовця Пустомитівської міської ради затримали під час отримання хабара. Він вимагав 1 тиячу доларів за виготовлення та затвердження проєктної документації садового будинку для подальшої приватизації. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

 

 

Посадовця, начальника одного з відділів, затримали у вівторок, 11 січня. Чоловік вимагав від місцевого мешканця неправомірну вигоду за послугу, що входить до його службової компетенції.

 

 

Затримали його відразу після отримання грошей. Чиновнику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід та відсторонити від посади. Також поліцейські перевіряють причетність інших працівників міськради до схеми.

 

Фото facebook.com/DSI.police.ukraine

12.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Несподіванка фальсифікує спогади
Несподіванка перемикає центр пам'яті на режим “оновлення”.
13.01.22 | | Наука
Крила для творчого лету
©Аделіна Єфіменко
Поетична метафора єднання зі Соколом окрилює. Це означає проблиск надії для персонажів, що були психічно понівеченими, та тепер можуть вирватися зі стану внутрішньої ізоляції і вперше відчути свободу, нехай лише на мить, але цією миттю вони насолоджуються.
11.01.22 | | Штука
Історія Європи (XIV)
Артуро Перес-Реверте
Александр Македонський був офігенний: якщо розглянути, що за такий короткий проміжок часу зробив той дітвак, щелепа відвисає.
11.01.22 | | Дискурси
Зміна евзонів
Андрій ЛЮБКА
Не знаю, чи хотів би я жити в місті, куди щороку приїжджають мільйони туристів. Їх дуже легко зненавидіти, коли бачиш безперестанку.
11.01.22 | | Дискурси
Досягнення 2021 року за версією “Science”
Серед найважливіших відкриттів: розшифрований код білка, ядерний синтез і внутрішня структура Марсу.
10.01.22 | | Наука
Раптове закінчення свят
Юрко ТИМЧУК
Візит Борреля, заяви Блінкена, Расмуссена та Столтенберга, "елегантно" підкреслені кремлівським Рябковим. Огляд подій тижня в Україні
10.01.22 | | Україна
Думати своєю головою
Андрій Бондар
Ані слова про Єрмака і його Зеленського. Їм зараз добре, своє щастя вони точно знайшли. А ворог на кордоні – наші проблеми.
10.01.22 | | Дискурси
Проба часом
Оксана Палій
У публічному просторі Центру Шептицького Українського католицького університету впродовж січня-лютого 2022 р.  експонується виставка сучасної скульптури «УніФорми», яку було здійснено в партнерстві з Львівським фаховим коледжем декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша.
09.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.