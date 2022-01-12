Чиновника Пустомитівської міськради затримали на хабарі.

Посадовця Пустомитівської міської ради затримали під час отримання хабара. Він вимагав 1 тиячу доларів за виготовлення та затвердження проєктної документації садового будинку для подальшої приватизації. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Посадовця, начальника одного з відділів, затримали у вівторок, 11 січня. Чоловік вимагав від місцевого мешканця неправомірну вигоду за послугу, що входить до його службової компетенції.

Затримали його відразу після отримання грошей. Чиновнику вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід та відсторонити від посади. Також поліцейські перевіряють причетність інших працівників міськради до схеми.

Фото facebook.com/DSI.police.ukraine