Заступника голови Пустомитівської громади затримали на хабарі вдруге за рік.

Першому заступникові голови однієї з територіальних громад на Львівщині вручили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаний із вимаганням.

Як повідомляє пресова служба ДБР, чиновник (мобілізований до лав Збройних Сил України) одержав від підприємця 15 тисяч гривень за сприяння у виготовленні дозвільної документації у сфері поводження з відходами, а саме утилізації відпрацьованого ґрунту з території ОТГ до одного із кар’єрів Львова.

Правоохоронці не наводять прізвища посадовця, та видання ZAXID.net пише, що йдеться про першого заступника голови Пустомитівської міської ради Андрія Луківа. У квітні минулого року його затримували у справі про хабар за передачу гуманітарного автобуса військовикам.

Пустомитівська територіальна громада невдовзі після затримання виступила з офіційним повідомленням про те, що Луків із квітня 2022 року не здійснює своїх посадових обов’язків – спочатку його відсторонили від посади, а потім він був "увільнений від роботи" у міській раді. "Віримо у справедливе та чітке вирішення цього затримання з боку правоохоронних органів", – заявили у муніципалітеті.

У квітні минулого року працівники Державного бюро розслідувань уже затримували Андрія Луківа. За версією звинувачення, тоді він вимагав 100 тисяч гривень від волонтера за передачу автобуса Volvo на потреби війська. Цей транспортний засіб міська рада отримала як гуманітарну допомогу із Фінляндії. Підозрюваний вийшов із СІЗО, сплативши понад мільйон гривень застави.