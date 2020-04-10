Пролітаючи над..: Костел у Білому Камені

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Колись Білий Камінь був містом з маґдебурзьким правом, замком і ринковою площею. Зараз це невелике село, в якому вціліла лише одна з давніх пам’яток - бароковий костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії споруджений у 1700 році.

Храм пережив дві світових війни, німецьку і радянську окупації, був колгоспною коморою і повільно занепадав попри те, що отримав статус пам’ятки архітектури.

Однак врешті влада звернула увагу на костел, і у 1977-82 роках його ґрунтовно відреставрували. Був відновлений тиньк, декор, аркова огорожа з решітками, а головне – святиня отримала повністю новий дах.

Пам’ятку віддали Львівській картинній галереї та відкрили тут музей. Костел внесли до туристичних маршрутів Львівщиною.

Однак, уже в 1996 музей закрили, костел перейшов на баланс ЛОДА і з того часу повільно вмирає. Зараз покинутий храм стоїть практично без даху і приречений на руйнування.