Пролітаючи над..: Костел святого Марка у Варяжі

Ігор МАРТИНІВ

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

 

 

Сьогодні Варяж – село на Сокальщині біля самого українсько-польського кордону. А кількасот років тому тут було місто з маґдебурзьким правом, замком, палацом, кількома храмами, двома синагогами і ратушею.

 

Костел святого Марка побудований за проєктом архітектора Войцеха Лєнартовича у 1688–1693 роках. Бароковий храм став частиною комплексу монастиря і колегії ордену Піярів, які з обох боків прилягали до костелу.

 

Фундатором комплексу був Марко Матчинський, якого у 1694 поховали у крипті храму.

 

1852 року перед головним входом спорудили дзвіницю і браму зі скульптурами святих.

 

До сьогодні в інтер’єрі збереглися лише рештки колись величних розписів XVIII століття.

 

Навпроти храму була велика ринкова площа з ратушею. Однак після 1951 року, коли Варяж відійшов до Радянського Союзу, весь цей простір зазнав хаотичної забудови.

 

Варяж отримує назву Новоукраїнка й остаточно занепадає. В костелі облаштували склад. Монастирський корпус праворуч від фасаду зруйнували, а в іншому влаштували будинок культури.

 

1983 року почали ремонт даху, але після зняття покрівлі роботи зупинили. Досить швидко це спричинило руйнування храму. Обвалилися цегляні склепіння, проломивши підлогу. Крипти з похованнями опинилися під відкритим небом.

 

Зараз пам’ятка в стані руїни, коштів на порятунок немає.

 

 

05.02.2021

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