Пролітаючи над..: Церква Собору Богородиці в Лонях

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо коли дивишся на них згори, мов птах...

Маленьке село Лоні заховане від решти світу за Гологірським хребтом. Тут, над селом, стоїть стара дерев’яна церква Собору Богородиці.

Роком будівництва вважають 1724-й, хоча вона може бути значно давнішою. В процесі реставрації на одній із дощок знайшли напис «1515».

Всередині досі збереглися фрагменти старих настінних розписів.

В час радянської окупації церква стала занепадати, хоча їй і присвоїли статус пам’ятки. Ще не так давно церква була в жахливому стані і під загрозою знищення. Північний бік майже повністю прогнив.

На щастя, мешканцям Лонів вдалося привернути увагу до пам’ятки і з обласного бюджету на реставрацію виділили 2 мільйони гривень. На початку 2019 року завершилися реставраційні роботи, участь у яких брали навіть японські консультанти. Церкву повністю розбирали до самих кам’яних фундаментів і зібрали заново. На черзі – реставрація дзвіниці поруч із храмом.

Зараз церква Собору Богородиці – пам’ятка архітектури і справжня окраса Гологорів. Храм належить громаді УГКЦ, по святах тут проходять богослужіння.