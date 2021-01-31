Відео Ігоря Мартиніва перемогло у конкурсі «Вікі любить пам’ятки».

 

Відео автора циклу публікацій на Z "Пам'ятки Галичини" Ігоря Мартиніва про Церкву святого Дмитра у селі Матків на Турківщині посіло перше місце у щорічному конкурсі «Вікі любить пам’ятки, організованому ГО «Вікімедіа Україна».

 

 

У 2020 році учасники завантажили майже 80 відео пам’яток, тоді як попереднього року було подано 30 робіт.

 

Перше місце посіло відео Ігоря Мартиніва, де зображено Церкву Святого Дмитра у селі Матків, Львівської області. Вона споруджена 1838 року, є пам’яткою бойківської архітектури та монументального мистецтва. 21 червня 2013 року церкву разом із іншими дерев’яними церквами карпатського регіону, було включена у список світової спадщини ЮНЕСКО.

 

 

«Відеоролик зосереджений на основному об’єкті і не відволікає другорядними спорудами. Відео чітко сфокусоване та добре освітлене. Композиція та рух камери іноді зашвидкий для цього формату, але в цілому не змінює настрій твору. Стабілізація добра і сильного тремтіння не видно. Відео зняте з різних ракурсів, що збагачує відеоряд і водночас не надто відрізняються один від одного. Колір має помірну насиченість. У відео використана музична композиція яка не заважає перегляду і підходить під настрій відеоряду. Різкі гучні сторонні шуми відсутні. Присутнє доцільне титрування», - прокоментувала членкиня журі, історикиня та громадська діячка Яна Тимошенко.

 

На другому місці – також робота Ігоря Мартиніва. Цього разу про палац Бруницьких у селищі Великий Любінь. Член журі, телеоператор та режисер монтажу Олександр Гаврик високо оцінив роботу.

 

 

«Відеоролик повно висвітлює об’єкт культурної спадщини, а додані тексти про історію пам’ятки посилюють роботу. Відео якісне, стабілізоване, чітко сфокусоване, добре освітлене, зняте з різних ракурсів за допомогою дронів, що збагачує відеоряд У відео використана музична композиція яка, на мій погляд, заважка для нього, але без музики, яка не є обов’язковою для відеороликів у цьому конкурсі, робота не втрачає своєї привабливості. Відеоролик якісний і цікавий, достойний відзнаки», охарактеризувала відео Яна Тимошенко.

 

Ігор Мартинів, який професійно займається зйомкою і має власний ютуб-канал nebo.lviv.ua, пояснив мотивацію своє участі у конкурсі:«Мені як автору хочеться, щоб мої роботи побачила якомога більша аудиторія. Сподіваюся таким чином привернути увагу до свого ютуб-каналу».

 

Третє місце посів новий учасник конкурсу — Кирило Венцеславський із відео про музей просто неба в Пирогово.

 

«Відеоролик зроблений в межах однієї місцевості і одного об’єкту, має зрозумілу описову назву. Відео якісне, стабілізоване, чітко сфокусоване, добре освітлене, зняте з різних, вигідних для об’єкту ракурсів за допомогою дронів. Хоча в деяких місцях композиція та рух камери зашвидкі. Відеоролик не дуже повно висвітлює обраний об’єкт культурної спадщини — музей, оскільки його територія доволі велика і має значну кількість об’єктів. В цілому відеоролик справляє гарне враження», - зазначила Яна Тимошенко.

 

За словами Олександра Гаврика, «об’єкт розкритий неповністю, колір відео трохи не природний, забагато людей в кадрі». 

 

Серед авторів, чиї відео потрапили до фінального оцінювання журі, також були Любов Суверньова, Вячеслав Галєвський, Олег Маліновський та Олексій Сивер.

 

31.01.2021

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