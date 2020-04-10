Аваков звинуватив ДБР у політичних переслідуваннях через справу Чорновол.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав ганебними та неакдекватними підозри, висунуті колишній депутатці Тетяні Чорновол у зв'язку зі смертю людини в спаленому офісі Партії регіонів у лютому 2014 року. Аваков звинуватив заступника директора ДБР Олександра Бабікова у здійсненні репресій і закликав його подати до відставки.

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook. При цім міністр спотворив прізвище правоохоронця – Бібіков – і нагадав, що той був адвокатом Януковича.

"Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновол – особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо! Таня була на Майдані, як сотні тисяч українців, – брала участь у цивільних протестах", – зазначив Аваков.

"Те, що відбувається щодо Тані, – неадекватно і ганебно. З початку війни Таня проводила на передовій в найгарячіших точках весь час. До Києва поверталася тільки вибивати зброю для підрозділів, медикаменти і оснащення. Я підписував наказ про відправку її чоловіка на фронт. Ми всі оплакували його загибель – великої гарної людини, патріота. Ми ховали його і ставили йому пам'ятник у рідному місті", – зазначив міністр.

Аваков сказав, що йому соромно, "що всі ми допустили таку дію проти Чорновол, як сьогодні".

"Пане Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року – я такий самий, як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть геть з держслужби, або до Януковича назад", – додав міністр.

Також Арсен Аваков додав, що чиновник із ДБР "заважає президенту відбудовувати країну".

Як писав Z, у п'ятницю слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народній депутатці минулого скликання Тетяні Чорновол у справі про підпал офісу Парті регіонів на вулиці Липській у Києві 18 лютого 2014 року. Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Арсен Аваков і Тетяна Чорновол – колишні політичні соратники. Разом належали до "Народоного фронту".