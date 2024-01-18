ДБР провело обшуки у Львівському обласному ТЦК.

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого ДБР та дозволив проведення обшуку у приміщенні Львівського обласного ТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) у рамках кримінального провадження, до якого може бути причетний теперішній керівник обласного ТЦК Артур Ніязов. Справа стосується вказівок не мобілізовувати на військову службу працівників м’ясопереробних підприємств «Барком» та «Родинна ковбаска». Станом на 18 січня обшуки вже відбулися.

Ухвалу суду про обшук в обласному ТЦК виклав у Facebook львівський активіст Ігор Фінканін, вона не оприлюднена в судовому реєстрі. У ДБР Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону підтвердили, що триває розслідування кримінального провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 426-1 ККУ), зареєстрованого 21 грудня 2023 року.

"Санкціоновані обшуки відбулись у рамках зареєстрованого кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Вилучено документи, надається правова оцінка діям керівництва ОТЦК під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру нікому не оголошено", - повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Більше інформації правоохоронці не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

«Вилучено документи, надається правова оцінка діям керівництва ТЦК під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру нікому не оголошено. За результатами проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та їх аналізу буде прийнято законне обґрунтоване рішення. Розслідування триває», – зазначили в ДБР, додавши, що докладніші дані зможуть надати, коли будуть зібрані докази й повідомлені підозри.

Відповідно до згаданої ухвали, слідчий суддя Личаківського районного суду Львова дозволив вилучити листування між Львівським обласним ТЦК та СП, ТОВ «Барком» та ТОВ «Родинна ковбаска» щодо призупинення оформлення призову на військову службу під час мобілізації працівників цих підприємств, а також комп’ютерну техніку, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам’яті та інші носії інформації, на яких виготовлялися (підроблялися) документи, мобільні телефони, якими велося спілкування та обговорення злочинної діяльності щодо призупинення призову окремих категорій громадян та інше.

Наразі у Львівському обласному ТЦК і СП не коментували цієї інформації. Офіційних повідомлень про обшуки також не було.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) очолює полковник Артур Ніязов. Він замінив на цій посаді Героя України, полковника Дениса Чаюка, якого звільнили через місяць після призначення.



