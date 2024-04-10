Справу львівського "Беркуту" передали до суду.

Працівники ДБР завершили розслідування справи щодо колишнього командира Львівського батальйону міліції особливого призначення "Беркут" та помічника начальника штабу цього підрозділу. Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Затриманих майже рік тому ексберкутівців підозрювали в організації вбивств учасників масових акцій протесту в середмісті Києва. Сьогодні, 10 квітня, стало відомо, що обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що 18 лютого 2014 року чоловіки безпосередньо сприяли вбивству трьох активістів, а також завдали поранень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, у тому числі десяти — вогнепальне.

Слідчі встановити, що командир львівського "Беркуту", діючи за вказівкою керівництва столичної міліції, віддав наказ своїм підлеглим отримати патрони зі свинцевою картеччю, спорядити їх до помпових рушниць і вести невибіркову стрільбу по активістах, допоки ця картеч не закінчиться.

Одним із затриманих є командир львівського «Беркута» Ростислав Пацеляк



Варто відзначити, що він має громадянство Російської Федерації.

"Тому очевидно, що він як громадянин російської федерації діяв в її інтересах, обравши найкривавіший спосіб розправи з активістами за їх громадянську проукраїнську позицію", – додають у ДБР.

Беркутівці обвинувачуються за цілою низкою статей кримінального кодексу, зокрема й за 115 статтею (умисне вбивство) та 258 (теракт).

Щоб ускладнити роботу слідчих ДБР та проведення балістичних експертиз, помічник начальника штабу за вказівкою командира батальйону привласнив знаряддя вчинення злочину – вогнепальну зброю та заховав її. Однак хоча й через 9 років, але правосуддю вдалось наздогнати командира та затримати. Наразі його позбавили українського громадянства, арештували майно, як і майно помічника начальника штабу, для відшкодування шкоди, завданої злочином.

Підозру екскомандиру львівського "Беркуту" оголосили у березні 2023 року. Тоді повідомляли, що ця особа підозрюється у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту, організації спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а також вчиненні умисних вбивств та закінчених замахів на вбивство двох і більше учасників акцій протесту.

Нагадаємо, львівський батальйон «Беркут» під командуванням Пацеляка, разом із харківським, брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року. У цей день загинули щонайменше 23 протестувальники.

