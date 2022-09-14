ДБР провело обшук в помешканні екс-керівника Львівської митниці.

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук у помешканні колишнього керівника Львівської митниці Данііла Меньшикова. Відомо також, що обшуки проводили не лише за місцем проживання Данііла Меньшикова, а і у помешканнях його заступників.

 

У ДБР повідомили, що обшуки пов'язані з незаконним звільненням від сплати митних платежів за ввезені з-за кордону автомобілі. З'ясувалося, що львівські митники застосовували пільгову схему розмитнення ще деякий час після її скасування.

 

«З 1 липня 2022 року Верховна Рада скасувала своє рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів, що ввозяться в країну, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього «не помітили». За оперативними даними, вони ще майже тиждень у липні оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою», – вказано у повідомленні ДБР.

 

За цією схемою вдалося завезти до України без сплати мита понад 60 автомобілів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів. Загальна сума завданих збитків ще встановлюється.

 

 

Саме у межах цієї кримінальної справи працівники ДБР провели обшуки на території одного з митних постів, а також у помешканнях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників. Під час обшуків слідчі вилучили копії документів та чорнові записи, мобільні телефони та готівку.

 

Кримінальне провадження відкрито за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

 

Нагадаємо, що Данііл Меньшиков перебував на посаді в.о. керівника Львівської митниці з грудня 2021 року по серпень 2022 року.


 

14.09.2022

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