Стрілянина на "Південмаші": Слідство встановило факти "дідівщини".

Військовослужбовець Національної гвардії України Артемій Рябчук, який учинив стрілянину на "Південмаші", відмовився від свідчень, які надав раніше. Слідство розглядає три версії скоєння злочину підозрюваним – нестатутні відносини, психічне захворювання, виконання доручення інших осіб.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у середу, виступаючи на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, передає "Інтерфакс-Україна".

"3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та подав заяву про відмову від усіх свідчень, наданих під час досудового розслідування раніше", – сказав директор ДБР.

"Перша [версія] – основна. Це скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга – скоєння підозрюваним злочину через те, що він страждає на психічне захворювання, перебував у стані афекту. Третя – скоєння підозрюваним злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні", – розповів він.

Сухачов зазначив, що підозрюваний у своїх свідченнях раніше повідомив, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин, що виражалося у систематичному зневажливому ставленні та цькуванні.

"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи", – сказав директор ДБР.

З його слів, гвардієць спростував застосування до нього фізичного насильства з боку інших військовослужбовців і командирів.

Сухачов повідомив, що під час проведення обстеження підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень у нього немає, у стані алкогольного сп'яніння він також не був.

Тим часом, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що комісія виявила факти наявності позастатутних відносин у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу.

"Представники комісії провели анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що коміся виявила факти позастатутних відносин. Отримані матеріали буде скеровано найближчими днями до ДБР", – повідомив Єнін у Facebook.

При цім він закликав журналістів "чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу".

"Мотиви досі невідомі нам, і їх з’ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС, – з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані з відхиленням від правил, та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення таких надзвичайних ситуацій", – наголосив заступник голови МВС.

Він уточнив, що комісія також виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. "Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала би бути належно замкнута", – поінформував Єнін.

Солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук, 2001 р. н., 27 січня о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу. Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та працівниця заводу, ще п'ятеро отримали поранення. Зловмисник утік із місця події зі зброєю, його затримали о 9:30 у сусідньому місті.