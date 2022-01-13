ДБР заявляє, що Порошенко довтікався до арешту.

 

Державне бюро розслідувань заявило про те, що п'ятий Президент України Петро Порошенко, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко наразився на найсуворіший запобіжний захід – тобто арешт.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці ДБР. Нагадаємо, Порошенка підозрюють у правопорушенні у кримінальному провадженні щодо закупівлі вугілля із тимчасово окупованих територій та сприянні терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР".

 

Представники Державного бюро розслідувань зазначають, що Петро Порошенко  ухиляється від суду.

 

"У грудні 2021 року співробітники ДБР намагалися вручити п’ятому Президенту України повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку. З метою виконання народним депутатом покладених на нього процесуальних обов’язків, слідчий за погодженням з в. о. Генерального прокурора звернувся до Печерського райсуду міста Києва з відповідним клопотанням про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу. У зв’язку з тим, що вказаний нардеп ухилився від явки до суду, зазначене клопотання досі не розглянуто слідчим суддею", – інформує ДБР.

 

Слідчі довідалися з медій, що Петро Порошенко планує повенутися в Україну 17 січня, і органи досудового розслідування розраховують на проведення "усіх необхідних процесуальних дій" в день його повернення – у тому числі обрання запобіжного заходу.

 

"Ухилення п'ятим Президентом України від виконання процесуальних обов’язків підозрюваного та від явки до суду може розцінюватись як один із ризиків, що надасть підстави слідчому судді для постановлення рішення про застосування найсуворішого запобіжного заходу", – пригрозили у ДБР.

 

13.01.2022

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