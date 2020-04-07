будинки потиньковано плющем
і доведеться їхати з дощем
і венеційське скло впаяли в брошку
мені впаяли цей морський причал
і площі приголубленої чар
і лева із крилом
і мельхіорну ложку
над мóстом для туристів й Босих ніг
з дощем впаде у воду Божий сніг
вдягну камзол морського офіцера
в цім карнавалі снігу і води
ніхто не знає звідки ти й куди
і до якої вписаний
ґалери
в Палаці дожів на мості Зітхань
виводячи з судилищних зібрань
повій матросів чи міських злодюжок
вели їх до тюрми чи місця страт
і вписували до міських витрат
померлих цьогорічних
і недужих
коли з лаґуни виростають води
крилатий лев ті крила в небо зводить
і мокрі голуби в дощовиках
і риби запливуть на площу Марка
обліплює груднева січка й манка
обшивку
на камзольних рукавах
цей карнавал з мостами Босоногих
ув’язнених і блазнів клишоногих
перебраних на дожів й маґістрат
за всіми суне чорний доктор Peste
йому в цей час непросто перенести
і дзьоб пташиний
й всюдисущний страх
залишиться Венеція в камзолі
дзвіночки – золоті стручки квасолі –
порожні вулиці та безіменний міст
будинків вздовж каналів каравани
безлюддя цьогорічне карнавальне
і всім нам –
непристойно довгий ніс
07.04.2020