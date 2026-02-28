Про народження лисиць

Василь МАХНО

 

Джерело проб’є персть – а ріка

народить лисицю, а та побіжить.

Ріка закотить свій лівий рукав,

а лисиці зимовий жир

 

спласне, бо вона шукає нору,

шукає мишей-польовок, поживу.

їй потрібно оббігти гору,

нелегко ж з зимовим жиром.

 

Ріка тим часом береги крижані,

заллє водою й підтопить городи:

відчує риб, що зимують на дні,

їх плавники і свою прохолоду.

 

Тому я залишаю ріці ріку,

Мені поодаль проблисне хутро

крізь пелену туману тонку

і зникне між хащами хутко.

 

Якою б тепер ріка не була,

яку б лисицю вона б не зродила,

сірувату, як сіра зола,

чи руду, яка щойно зронила

 

при узбережжі черлену тінь,

у якої виросли голоду крила:

і сірій, і тій рудій

чутно, що рушила крига,

 

що потрібно зиркати на течію,

що мус шукати поживу,

бо лисицями, звісно ж, з ріки стають –

інколи з віршів.

Можливо.

 

 

28.02.2026

