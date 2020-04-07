Зеленський підтримав домовленості Єрмака про спільну раду з ОРДЛО.

Президент України Влодимир Зеленський солідаризувався із домовленостями керівника ОП Андрія Єрмака, укладеними в Мінську 11 березня, щодо створення при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи спільної з представниками ОРДЛО "консультативної ради". На погляд Зеленського, протокол має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків – а саме, не леґітимізує суб’єктність ОРДЛО.

Про це Президент написав у відповіді на електронну петицію № 22/088960-еп з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента під березневим протоколом ТКГ.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ – протокол, який має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження Президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", – йдеться у відповіді Зеленського.

Президент покладає відповідальність за нові свої домовленості, як і раніше, на Петра Порошенка. Зеленський стверджує, що склад ТКГ визначений у преамбулах протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію "мирного плану" Порошенка та ініціатив президента Росії Владіміра Путіна від 5 вересня 2014 року та меморандуму про виконання положень протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року (Мінськ-1).

Володимир Зеленський зазначив, що підписання протоколу 11 березня є частиною поточної роботи з реалізації "Комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей" від 12 лютого 2015 року (Мінськ-2), а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у домовленостей. Очільник держави вказав, що в тому документі було зафіксовано намір щодо створення механізму практичної організації таких консультацій.

Зеленський запевняє, що консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями в рамках політичної підгрупи ТКГ для обговорення різноманітних питань за участю громадян України – Президент бачить там і вимушених переселенців, і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і голова української делеґації у складі Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма домовилися про створення "консультативної ради" на засіданні ТКГ 11 березня. До складу ради має ввійти по 10 представників від України та ОРДЛО – без права вето сторін на пропонованих учасників.

Оформити домовленості планували на засіданні ТКГ 25 березня, однак зустріч відклали через пандемію коронавірусу.

Домовленості Єрмака спричинили акції протесту. Пів сотні депутатів із фракції "Слуги народу" висловили протест діям керівника ОП.

Міністр закордонних справ Димтро Кулеба запевнив, що ситуація з консультативною радою "не розвивається". "Там є держава, яка напала, – Росія, держава, яка захищається, – Україна, і ОБСЄ посередині. Позиція МЗС дуже чітка: і міністерство, і я особисто як міністр виступаємо проти будь-якого переформатування ТКГ", – сказав очільник МЗС в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву, в котрій висловило жаль з приводу вицофування України із домовленостей 11 березня. Відомство Сєрґєя Лаврова звинуватило Німеччину та Францію в тиску на Україну й зриві "мирного плану".