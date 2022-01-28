"Відчуття, ніби в нас танки": Зеленського дратують стривожені дзвінки з Заходу.

Президент України Володимир Зеленський скликав у п'ятницю репортерів іноземних медій для того, щоб заявити, що наразі безпекова ситуація навколо України не є напруженішою, ніж була на початку 2021 року. Він зізнався, що не поділяє тривоги інозенмих лідерів довкола російської ескалації.

"Сьогодні ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше. Так, збільшилась кількість військовиків, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорилося про військові навчання Російської Федерації, тоді було велике збільшення", – заявив Зеленський, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Водночас він підкреслив, що такої інформаційної політики у просторі як України, так і світу тоді не було.

"Тому, вважаю – і про це ми говорили з президентом [Байденом], що ця політика повинна бути виваженою", – сказав Зеленський.

На його думку, якщо журналісти хочуть зрозуміти реальний стан справ, їм потрібно приїздити у Київ.

"Що, у нас їздять танки нашими вулицями?! Ні! Але відчуття таке, якщо ти тут не перебуваєш, то відчуття таке в Англії, Німеччині, Франції, Литві. Я розмовляю з президентом Литви, з іншими лідерами, відчуття зі ЗМІ – відчуття, що у нас війна, що у нас ходять війська по дорогах, що у нас війна, мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка", – сказав Президент.

Відповідаючи на питання про те, чи такі заяви спрямовані на стримування економічного падіння, Володимир Зеленський зазначив: "Я зберігаю насамперед людей, а потім економіку. І для мене питання ймовірної ескалації таке ж гостре, як і для США та інших країн-партнерів. Я не керую державою, як у фільмі "Не дивись вгору". Ми точно розуміємо, що відбувається, і ми говоримо з нашими людьми. Але ми в цій ситуації уже вісім років. Ми маємо дивитись не тільки вгору, а й під ноги. Ми можемо втратити не лише економіку, а насамперед людей", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що ймовірність атаки з боку Росії, звісно, є, але вона була така сама і у 2021 році. Президент каже, що не варто нагнітати ситуацію і "треба дуже обережно висловлюватися, що завтра буде війна". "Не можна казати, що війна буде завтра, чи до кінця лютого (це зі заяви президента США, – Z)... Вона може бути, на жаль. Але тут треба ставити три крапки, але не одну. Ми розуміємо, що відбувається з людьми. У нас сміливий народ, але йому треба захищати державу, а ще працювати і виховувати дітей, бо це життя", – сказав Президент.

Водночас, Володимир Зеленський запевнив, що в нього не було непорозуміння із президентом США Джозефом Байденом.

"Коли кажуть, що в нас є якесь непорозуміння, у нас немає непорозуміння з президентом Сполучених Штатів. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у Сполучених Штатах Америки", – відповів Зеленський.

Він зауважив, що Сполучені Штати економічно підтримують Україну.

"Нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку в нашій державі через всі ці сигнали, що завтра війна. Тому що сигнали пішли навіть від поважних лідерів держав, що вони вже відверто навіть не дипломатичною мовою, а вони просто говорять – завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому секторі", – сказав керівник держави.

Він наголосив, що через "різну інформацію з різних джерел" починається економічна паніка.

"У нас було рекордне ВВП минулого року, воно зросло, 6,5 млрд нових інвестицій у 2021 році. Але після початку такої інформаційної кампанії з України вивели 12,5 млрд коштів. Ми стабілізуємо нашу валюту з держрезервів. Це дуже дорого коштує нашій країні", – поскаржився Зеленський.

"Найбільший ризик не втримати державу – це дестабілізація всередині нашої держави, це найслабкіша ситуація може бути для України... Якщо ми об'єднані народом, армією та стабільною владою у державі, ризики щодо ескалації з боку Росії будуть дуже зменшуватися", – додав керівник держави.

Президент наголосив, що неконтрольованість ситуації всередині держави щодо законності, роботи правоохоронних органів, спокою на вулиці може призвести до ескалації з боку Росії: "Це найвищий рівень ймовірного плану, коли може бути запроваджено ті чи інші дії з боку сусідньої держави".

"Як діяти? Діяти без паніки, у нас потужна армія... Якщо, не дай боже, почнеться повномасштабна війна, наш народ буде стояти пліч-о-пліч з армією і захищати. А сьогодні народ повинен працювати на економіку нашої держави і на нашу безстрашну армію", – резюмував Зеленський.

При тім Президент запевнив, що Україна готується до будь-якого сценарію імовірної ескалації.

"У нас багато цих сценаріїв, і багато з них знають, до речі, ваші країни і спецслужби ваших держав. У нас у цьому немає в принципі секретів від наших партнерів. Вони бачать – ми готуємося максимально. І я саме про це. Готуватися, або говорити щоденно про те, що ми готуємося, і говорити конкретику, що конкретно ми робимо, – це різні речі. Я вважаю, що тут має бути тиха військова підготовка і тиха дипломатія. Є речі, якими ми ділимося з нашими партнерами на будь-який випадок ймовірної ескалації", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що Росії не вдасться захопити українську землю так легко, як у 2014 році.

"Я вважаю, так воно не закінчиться, як це було в 2014 році. Дійсно, тому що тоді не було такої армії – раз, а друге – що люди все це сприймали трішечки по-іншому, а тут зараз всі дуже патріотично налаштовані. Дуже. Друге – всі бачать, що відбулося на тимчасово окупованих територіях, і всі точно знають, що ми так не хочемо. І тому я кажу, що є великий ризик... Ніхто не зможе потім сказати – як це на Донбасі, як говорила Росія і говорить: «Нашої присутності там немає, це місцеве населення». Жодне місцеве населення нічого не захоплюватиме – владні будівлі чи владу. І не готує таких кроків, ми це точно розуміємо", – заявив Зеленський.