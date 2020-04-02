Депутати "Слуги народу" вимагають дати оцінку Єрмаку.

 

Група народних депутатів із фракції "Слуги народу" вимагають перевірити факти, які оприлюднив народний депутат Гео Лерос щодо можливої торгівлі державними посадами братом керівника Офісу Президента Денисом Єрмаком.

 

 

Про це йдетьсяу фотокопії заяви, опублікованій у Facebook народним депутатом "СН" Микитою Потураєвим.

 

У своєму зверненні депутати також висловлюють стурбованість початком кримінальних проваджень щодо самого Лероса. 

 

"Інформація може свідчити про торгівлю державними посадами за участі посадовців Офісу Президента України. Але реакція деяких правоохоронних органів у цих обставинах була вкрай дивною – адже запитання у них виникли не до змісту оприлюднених записів, на що в першу чергу ті повинні були б звернути увагу, а до факту того, що вони стали можливими. Вважаємо такі дії загрозливими для громадянського суспільства та його базових прав і свобод", – пишуть депутати.

 

Звернення скеровано до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ України. Вони наголошують на тому, що передусім просять розслідувати саме суть оприлюднених записів, а не обставини початку публічного скандалу.

 

Як писав Z, народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака – брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, проводить переговори про працевлаштування на державні посади.

 

Натомість СБУ і ДБР ініціювали кримінальні провадження проти самого Лероса.

 

02.04.2020

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