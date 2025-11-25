У мирному плані Трампа з 28 пунктів залишилося 19.

В основі документа, як і раніше, лежить первісна пропозиція США.

Запропонований адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа план припинення війни в Україні скорочено з 28 до 19 пунктів. Про це повідомила газета The Washington Post (WP). Зміни були внесені після перемовин у Женеві 23 листопада, в яких брали участь представники США, України і деяких європейських держав.

Видання не уточнює, які саме положення видалено з плану. Співрозмовники WP окремо зазначили, що в основі документа, як і раніше, лежить первісна пропозиція США, а не один із європейських проєктів, які публікувалися у ЗМІ. «Європейські пропозиції були корисними, але США, як і раніше, зосереджені на своєму первісному документі», – заявило джерело газети.

Секретар РНБО України Рустем Умєров під час перемовин в Женеві повідомляв, що початковий план Трампа зазнав нової редактури. Якої саме, Умєров не уточнив. Радник офісу президента України Олександр Бевз написав у Facebook, що «плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує: частину пунктів вилучено, частину – змінено».

Дональд Трамп у понеділок, 24 листопада, написав на Truth Social після того, як офіційні особи США та України повідомили про поступ у досягненні угоди: «Чи справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого поступу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися».