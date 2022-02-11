Переговори радників Normandie завершились розчаруванням Росії.

Дев'ятигодинні переговори радників "Нормандської четвірки" у Берліні завершилися без конкретних домовленостей. Представники української й російської сторін дали дві окремі пресконференції з майже протилежними заявами у четвер увечері. Зокрема, представник української сторони керівник ОП Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що радники домовилися розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи та продовжити діалог. Натомість представник РФ Дмитро Козак сказав, що сторонам не вдалося "подолати різну інтерпретацію Мінських домовленостей", а Україна залишалася "непохитною".

Про це повідомляє "Суспільне".

"Сьогодні відбулася чергова дискусія, всі сторони підтвердили що налаштовані проводити переговори у "Нормандському форматі" й всі зацікавлені, щоб вони відбувалися. Також всі були єдині, що треба розблокувати й активізувати роботу ТКГ", – повідомив Єрмак.

Утім, він констатував, що сторони не змогли дійти до якогось спільного документа: "Було б добре, якби на другу зустріч після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, але відбулося як відбулося", – зазначив керівник ОП.

Єрмак додав, що засідання ТКГ проходять у режимі відеоконференцій, але рішення не ухвалюються. "Останнім часом, особливо з питань безпеки, гуманітарних, на жаль, ніяких рішень. Перемовини відбуваються. Останнє з дуже важливих рішень – це підтвердження режиму припинення вогню. Є порушення режиму, але минулого тижня ми мали практично 3 або 4 дні, коли було нуль порушень. А це означає збереження життя воїнів, які захищають Україну", – додав він.

Єрмак висловив сподівання, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов'язаних із "Мінськими угодами", зокрема, будуть розблоковані гуманітарні питання щодо обміну полоненими, відкриття КПВВ, які готові вже понад рік з української сторони.

“Вони будуть розглядатися, ми маємо сьогодні вже декілька успішних кейсів, коли приймались рішення і щодо припинення вогню. Тому робота триває. Я думаю, що все ж таки ми досягнемо такого бажаного і такого важливого для українців результату”, – сказав керівник ОП.

З його слів, під час перемовин у Берліні всі сторони висловили повну прихильність режиму припинення вогню на Донбасі. Крім того, Єрмак заявив, що наступна зустріч у форматі радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться "дуже скоро".

Натомість представник Росії Дмітрій Козак повідомив, що під час перемовин сторонам не вдалося домовитися щодо інтерпретації ключових положень "Мінських угод".

"Із цих питань ми домовилися, що необхідно було б подолати, попри все, різну інтерпретацію "Мінських домовленостей". Подолати це не вдалося. Принаймні в документах. На словах і з Німеччиною, і з Францією було порозуміння, яким чином повинні просуватися питання в політичній сфері", – ствердив Козак.

Він зазначив, що позиція України залишається "непохитною" – українська сторона, зі слів радника Путіна, відмовилася навіть цитувати "Мінські угоди" у проєкті спільної заяви за підсумками зустрічі.

Козак заявив, що для зустрічі лідерів держав "Нормандської четвірки" наразі немає підстав: "В цій ситуації ніхто навіть не ризикнув порушувати це питання. Бо немає предмета для обговорення на рівні голів держав та урядів "Нормандського формату".