США, Україна та Європа підготували новий проєкт мирного плану.

Сам документ наразі не опубліковано, з інсайдів відомо, що правки передбачають значне послаблення кількох ключових положень на користь Києва.

Офіційні особи України та Сполучених Штатів синхронно в ніч на понеділок, 24 листопада, заявили, що спільними зусиллями делегацій двох країн на «продуктивних перемовинах» у Женеві було підготовлено оновлений «рамковий документ» щодо досягнення миру в Україні. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на відповідну спільну заяву, опубліковану на сайтах Білого дому та президента України.

У заяві зазначається, що обидві сторони визнали консультації продуктивними. «Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир», – йдеться у тексті заяви. Обидві сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над документом «найближчими днями» та тісно взаємодіяти з європейськими партнерами.

Декількома годинами раніше державний секретар США Марко Рубіо на пресконференції після консультацій з представниками делегації України в Женеві та її європейськими союзниками 23 листопада висловив упевненість у тому, що перероблена версія «мирного плану» адміністрації Дональда Трампа «має високий потенціал бути реалізованою». Він заявив журналістам, що переговори призвели до створення «основного документа», який тепер буде базою для подальшої роботи. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який очолює українську делегацію, також вказав на продуктивність перемовин у Швейцарії з американськими представниками.

«Ми дуже оптимістичні в тому, що досягнемо мети в дуже розумний період часу, дуже скоро. Нам просто потрібно більше часу, ніж у нас було сьогодні. Я твердо переконаний, що ми впораємося з цим», – сказав Рубіо. За словами голови американського зовнішньополітичного відомства, учасники переговорів у Женеві ще мають вирішити кілька питань, після чого в «мирний план» США можуть бути внесені ще деякі зміни. Зокрема належить обговорити роль Європейської Унії та НАТО у врегулюванні конфлікту.

Потім документ потрібно буде узгодити на рівні президентів США та України, у зв'язку з чим Рубіо допустив чергову зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Крім того, за словами Рубіо, свою позицію щодо майбутніх домовленостей висловить і російська сторона. «Очевидно, що росіяни тут мають право голосу, чи не так», – додав держсекретар США.

Європейські пропозиції змін плану Сполучених Штатів щодо припинення війни Росії проти України передбачають значне послаблення кількох ключових положень на користь Києва. Як стверджують деякі ЗМІ з покликом на власні джерела європейської пропозиції «мирного плану», український уряд, наприклад, не повинен буде поступатися Росії територіями, які Україна на даний момент контролює. Окрім того, не передбачається ні de jure, ні de facto визнання територій, захоплених Росією під час війни.