США запропонували Росії та Україні тристоронню зустріч.

Згідно з пропозицією, у ній мали б взяти участь радники з питань безпеки.

Сполучені Штати запропонували новий формат мирних перемовин між Україною та Росією за участю американських та, можливо, європейських представників. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на заяву президента України Володимира Зеленського. Згідно з пропозицією Білого дому, у зустрічі мали б взяти участь радники з питань безпеки.

Цю пропозицію президентові України передав секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров, який зараз перебуває в Маямі й проводить з американською стороною консультації щодо «мирного плану» завершення війни. Зеленський пообіцяв, що Київ визначиться з форматом перемовин, щойно стане зрозуміло, чи двосторонні перемовини з американськими представниками, які відновилися в п'ятницю, 19 грудня, досягли успіху.

«США заявили, що проведуть окрему зустріч із представниками Росії. І вони запропонували такий формат, наскільки я розумію: Україна, Америка, Росія і, оскільки там є представники Європи, ймовірно, Європа», – сказав Зеленський. Він запевнив, що Україна підтримає пропозицію США щодо тристоронніх перемовин зі Сполученими Штатами та Росією, якщо це сприятиме більшій кількості обмінів полоненими та прокладе шлях для зустрічей лідерів країн.

Хто може взяти участь у зустрічі радників з безпеки США, Росії та України, наразі не зовсім зрозуміло. В адміністрації Дональда Трампа цю посаду обіймає держсекретар США Марко Рубіо. У Росії та Україні президенти не мають офіційних радників з нацбезпеки. Умовно ці функції покладено на учасників Рад безпеки. В Україні в останні роки цю функцію часто брав на себе колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак.