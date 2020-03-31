Єрмак підтвердив бажання отримати нову раду для розмови з ОРДЛО.

 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що представники так званих "ДНР" та "ЛНР" при чинній владі ніколи не стануть учасниками Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

 

 

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу у вівторок, інформує аґенція УНІАН.

 

"Щодо "Консультативної ради" – хочу сказати, що наша позиція є незмінною, і я завжди її повторюю. На жаль, є деякі сили, деякі люди, які чомусь приписують нам те, чого ніколи не існувало, – ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "ДНР", "ЛНР", ні з терористами, ні з сепаратистами, і не будемо ніколи їх вести", – заявив він.

 

Єрмак зауважив, що в "мінських домовленостях" чітко прописано "умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій". "Більше 5 років, як тривають переговори, в Мінську присутні тільки представники "ДНР" та "ЛНР", всі про це знають – вони не є учасниками Тристоронньої контактної групи, і за нашої каденції ніколи ними не стануть", – сказав він.

 

"Наша позиція є дуже принциповою – ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які на сьогодні не є учасниками війни на Донбасі, в яких немає на руках крові наших героїв та наших бійців, і ця позиція ніколи не змінювалась", – зазначив керівник президентського офісу.

 

Єрмак сказав, що українська влада хоче "змінити монополію на представництво окремих районів Донбасу представників так званих "ДНР" та "ЛНР" під час переговорів в Мінську. Він запевняє, що пропозиція створити "консультативну раду" при ТКГ і є реалізацією цієї ідеї.

 

Нагадаємо, 11 березня в Мінську відбулося засідання ТКГ, у котрому взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмітрій Козак. Вони домовилися підписати рішення ТКГ про створення у складі політичної підгрупи Консультативної ради після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі". Підписання мало відбутися на наступному засіданні в Мінську 25 березня.

 

31.03.2020

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