МЗС РФ визнало, що Німеччина і Франція заважають "договірнякам" Єрмака в Мінську.

Міністерство закордонних справ Росії обурилося тим, що Україна почала вицофуватися з домовленості про створення "консультативної ради" у межах Тристоронньої контактної групи, до котрої ввійшли би представники Української держави та делеґати із ОРДЛО. Відомство Сєрґєя Лаврова вбачає роль Німеччини та Франції у зриві домовленостей.

Про це йдеться у заяві департаменту інформації МЗС Росії.

"На жаль, після того, як розвиднівся прорив, почали відбуватися дивні речі. Під час телефонних переговорів помічники "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами уникали підтримки домовленостей Києва та Донбасу [щодо "консультативної ради"]. Вслід за цим на зустрічі контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські учасники переговорів пішли на це не без підсказки ззовні. Подібний "відкат" назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює початки позитивної динаміки", – йдеться у заяві відомства Сєрґєя Лаврова.

МЗС Росії трактує минуле (дистанційне) засідання Тристоронньої контактної групи як провальне.

Офіційна Москва вважала, що "завдяки прямим контактам з українськими партнерами вдалося досягнути важливих домовленостей, здатних зрушити з мертвої точки процес врегулювання". "У лютому-березні сторони зблизили позиції щодо розведення сил і обміну утримуваних осіб, приступили до розробки "дорожньої карти", досягнули принципової домовленості про формування "консультативної ради" і фіксації рішень контактної групи у письмових протоколах", – зазначило МЗС РФ, жалкуючи через зміну позиції в Києві.

Відомство Сєрґєя Лаврова наголосило на тому, що сприймає себе як посередника, а учасники конфлікту – "Донецьк, Луганськ і Київ".

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і голова української делеґації у складі Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма домовилися про створення "консультаційної ради" на засіданні ТКГ 11 березня. Оформити домовленості планувалося на 25 березня, однак зустріч відклали через пандемію коронавірусу.

Домовленості Єрмака спричинили акції протесту. Півсотні депутатів із фракції "Слуги народу" висловили протест діям керівника ОП.

Також ініціативи Єрмака дезавуював і міністр закордонних справ Димтро Кулеба.