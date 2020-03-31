7 фільмів отримають фінансову підтримку з обласного бюджету Львівщини.



Сім фільмів цього року отримають дотацію з обласного бюджету. Реалізація проєктів відбувається в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2020 рік. Стрічки обрали в підсумку конкурсу з відбору пропозицій на підтримку проєктів регіонального кінематографу, для виконання яких надаватимуть фінансову підтримку.

Загальна сума, закладена цьогоріч на підтримку регіонального кінематографу, – 800 тис. грн.

Сім проєктів, для реалізації яких нададуть співфінансування з обласного бюджету, це:

документально-історичний фільм «Останні з УПА». Фільм має на меті розповісти дві реальні та яскраві історії упівців, які найдовше залишались у підпіллі. Разом із ведучим Вахтангом Кіпіані завдяки художньому переосмисленню та відтворенню подій глядач повернеться у важкі для українського підпілля часи. Для спецслужб головні герої фільму зникли безвісти, для рідних були мерцями, натомість вони прирекли себе на самотню боротьбу та стали останніми самураями УПА. Картина має на меті розповісти, як і завдяки кому вдалося вижити двом підпільникам;

документальний фільм «Львівський магістр Терпсихори». У його основі лежить розповідь про життя й діяльність Вікентія Рудчика – видатного українського артиста балету, хореографа, організатора перших змагань із бальних танців у Львові. «Львівський магістр Терпсихори» подає історичний фактаж, а також покликаний розкрити дух епохи, розвиток класичного танцю в Україні;

Фото: В.Маліновський/commons.wikimedia.org

документальний фільм «Щоденник Михайла Сарваса: у гущі демократичних мітингів 1980–1990-х років». Ця стрічка – про особливості здобуття Української Незалежності крізь призму демократичних мітингів 1980–1990-х років, зафіксованих у щоденниках, які вів львів’янин Михайло Сарвас, член Української гельсінської спілки, активіст Народного руху, журналіст, який також отримав нагороду восени 1991 року від президента Литви за участь у «путчі» у Вільнюсі. Фільм побудований на основі щоденників та інтерв’ю їхнього автора, 73-річного мешканця Львівщини Михайла Сарваса, архівних фото та відеоматеріалів перших фестивалів «Червона рута», перших мітингів за незалежність із В’ячеславом Чорноволом, Левком Лук’яненком, Степаном Хмарою;

Михайло Сарвас. Фото: radiosvoboda.org

документальний фільм «1969». За допомогою документальних свідчень, кіно-, фото- й аудіоархівів, а також колекції листів, телеграм і згадок у пресі фільм має за мету відповісти на запитання, чому перемога «Карпат» 1969 року мала такий вплив на львівське міське середовище, часом ніяк не пов’язане зі спортом, як було зображено цей вплив у матеріалах радянських спецслужб і партійних архівах, чому перемога футбольної команди стала знаковою для багатьох поколінь львів’ян та українців, які були її свідками у дитячому віці, а також як цей спортивний успіх доклався до плекання української ідентичності в радянській тоталітарній системі;

документально-історичний фільм «Остап Нижанківський». Стрічка про життєвий і творчий шлях Остапа Нижанківського. Композитор, автор найпопулярніших колядок, священник і громадський діяч Остап Нижанківський народився і працював на Львівщині, та про його яскраву долю мало хто знає. Фільм має на меті розповісти про нього в легкій і доступній формі за допомогою постановочних відтворень подій та з унікальним музичним супроводом. Фільм має на меті відповісти на питання, що завадило Остапу Нижанківському, українському Моцарту, стати професійним музикантом;

документальний фільм «Музичне товариство Львівський Боян». В основу цього документального фільму лягла діяльність товариства, якому 2021-го виповнюється 130 років. Фільм має на меті не лише дослідити діяльність товариства, а й проаналізувати його вплив на розвиток музичної культури Галичини та культурно-національного піднесення України. Діяльність товариства «Львівський Боян», що виникло з ініціативи відомого політика й культурно-громадського діяча композитора Анатоля Вахнянина 1891 року, розгорталася настільки інтенсивно, що товариство швидко завоювало прихильність різних прошарків населення не тільки Львова, а й усієї Галичини. Створена на основі «Львівського Бояна» Заслужена академічна капела України «Трембіта» у Львові, що діє й нині, фактично є найстаршою професійною капелою нашої держави;

документальний фільм «Принц Австрійський з Україною в серці». В основу фільму покладено долю одного з нащадків славетного дому Габсбургів, архикнязя Вільгельма. Проєкт задуманий як фільм-дослідження. Це дослід із відтворення та осмислення середовища того часу та спроба зрозуміти почуття людини, яка, вихована в імператорській сім'ї, ідентифікувала себе за покликом душі українцем, такий собі погляд на історію, традиції, легенди й міфи родини Габсбургів через призму української історії. Розрахований на широке коло глядачів.