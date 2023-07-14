Голлівудські актори оголосили страйк.

Багато телекомпаній уже повідомили, що показ нових серіалів буде відкладено.

 

 

У п’ятницю опівночі, 14 липня, за часом західного узбережжя США десятки тисяч акторів Голлівуду та американського телебачення розпочали страйк. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Страйк розпочався після фіаско перемовин об'єднаної профспілки Гільдії кіноакторів та Федерації артистів телерадіомовлення SAG-AFTRA зі студіями та стрімінговими платформами про підвищення оплати їхніх послуг.

 

«Після більш ніж чотирьох тижнів перемовин Альянс продюсерів кіно і телебачення, як і раніше, не бажає пропонувати справедливу угоду для вирішення ключових питань, які важливі для членів SAG-AFTRA», – йдеться у заяві на сайті об'єднаної профспілки.

 

Як повідомив на пресконференції в Лос-Анджелесі головний переговорник SAG-AFTRA Данкан Кребтрі-Айрленд (Duncan Crabtree-Ireland), страйк – «це крайній захід». «Але вони не залишили нам жодної альтернативи», – додав він.

 

Під час страйку актори не братимуть участі у зйомках та рекламних кампаніях, а також не будуть присутні на прем'єрах фільмів і серіалів.

 

Члени SAG-AFTRA – найбільшого об'єднання акторів, що репрезентує близько 160 тисяч осіб, які працюють в індустрії кіно, телебачення та радіо – долучилися до акції голлівудських сценаристів, які страйкують уже два з половиною місяці.

 

Багато телекомпаній уже оголосили, що показ нових драматичних та комедійних серіалів, який традиційно розпочинається у вересні, буде відкладено. Зазвичай перші серії пускають в етер, коли робота над наступними ще триває, але в даній ситуації невідомо, коли вони будуть готові.

 

Це наймасштабніший страйк в американській кіноіндустрії за минулі 63 роки. Востаннє в історії Голлівуду актори та сценаристи проводили спільний страйк у 1960 році. Тоді ця акція призвела до значних втрат у бюджеті кіностудій.

 

І SAG-AFTRA, і Гільдія сценаристів Америки (WGA), яка оголосила страйк на початку травня, домагаються підвищення базової оплати та гонорарів, які нараховуються при повторних показах фільмів в епоху стрімінгових сервісів. Вони також вимагають гарантій того, що їхню працю не замінять штучним інтелектом.

14.07.2023

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