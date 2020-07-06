​Помер видатний композитор Енніо Морріконе.

Поховання митця пройде без публічної панахиди.

Італійський композитор Енніо Морріконе (Ennio Morricone) помер у Римі на 92 році життя через ускладнення після падіння і перелому. Про це повідомила італійська телекомпанія RAI. Смерть зафіксовано рано-вранці в понеділок шостого липня в Римі. За даними джерел каналу, композитор кілька днів тому потрапив до лікарні з переломом стегнової кістки.

Енніо Морріконе народився 10 листопада 1928 року в Римі в родині професійного музиканта. Він був старшим із п'ятьох дітей. Першу музичну композицію написав у шестирічному віці.

Морріконе студіював у римській державній консерваторії Санта-Чечілія, одному з найкращих музичних вишів країни. У 1946 році отримав диплом за класом гри на трубі, 1954 року – за класом композиції.

У молоді роки він був учасником багатьох джаз-бендів, виступав у ресторанах і нічних клубах. Пізніше грав в оркестрі одного з римських театрів, потім писав музику до вистав. В кінці 1950-х років почав займатися аранжуванням, працював на радіостанціях RAI і RCA-Italy, співпрацював з такими зірками естради, як Маріо Ланца, Джанні Моранді, Шарль Азнавур і Пол Анка.

Всесвітню популярність Морріконе принесла робота над саундтреками до так званих «спаґеті-вестернів» режисера Серджо Леоне: «За жменю доларів» (1964), «На кілька доларів більше» (1965), «Добрий, поганий, злий» (1966), «Якось на Дикому Заході» (1968) тощо. Цей творчий дует став одним із найвідоміших у кінематографі, він тривав до смерті режисера 1989 року.

Морріконе працював також із такими режисерами, як Бернардо Бертолуччі, Ліліано Кавані, П'єр Пазоліні, Франко Дзеффіреллі, Браян де Пальма, Джон Карпентер, Олівер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Поланскі, Квентін Тарантіно. Саме співпраця з останнім у стрічці «Мерзенна вісімка» принесла композитору «Оскара», на який він раніше номінувався п'ять разів. А найбільшої популярності Морріконе здобу завдяки його мелодії з фільму «Професіонал» із Жаном-Полем Бельмондо в головній ролі.

Загалом Морріконе написав різну за стилями і жанрами музику до 450 фільмів. На рахунку композитора 27 золотих і сім платинових дисків. Він також отримав музичні нагороди Британської академії (1980, 1985, 1987, 1988, 1991, 2016); «Золотий глобус» (1987, 2000., 2016); Grammy (2009, 2014); шведську Полярну музичну премію (2009); іспанську премію принцеси Астурійської в царині мистецтв (2020). У 2009 році був нагороджений французьким орденом Почесного легіону.

Як повідомив адвокат Морріконе, поховання митця пройде у коли родини й друзів, без публічної панахиди.