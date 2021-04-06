Окружний адмінсуд Києва скасував приєднання Малехова до Львівської МТГ.

Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Малехівської сільради про відмову у приєднані до об'єднаної Львівської міської територіальної громади.

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Зазначимо, улітку 2020 року Малехівська сільська рада подала позов до уряду та Львівської облдержадміністрації про скасування рішень, за якими село Малехів було включене до Львівської МТГ. Сільрада мотивувала позов тим, що відповідні розпорядження уряду та рішення Львівської облдержадміністрації були прийняті без згоди місцевої громади, «що призвело до порушення прав, свобод та законних інтересів позивачів».

У підсумку суд погодився з тим, що під час прийняття згаданих рішень було порушено передбачену законом процедуру добровільного об’єднання громад.

«Вказані порушення принципів добровільності, відкритості та прозорості при формуванні перспективного плану формування території Львівської територіальної громади, на думку суду, мало своїм наслідком порушення принципів місцевого самоврядування, зокрема, добровільності», – йдеться у рішенні суду.

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував розпорядження уряду від 27 травня 2020 року «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області» у частині включення Малехівської територіальної громади Жовківського району до Львівської територіальної громади.

Також суд визнав протиправним та скасував інше розпорядження уряду від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» у частині включення Малехова до Львівської МТГ.

Окрім того, cуд визнав протиправними дії Львівської ОДА, яка розробила перспективний план і подала його на затвердження Кабміну.

Разом із цим, суд відмовився зобов’язати Львівську ОДА розробити та подати до уряду інший проект перспективного плану, в якому врахувати позицію Малехівської громади.

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Львівська ОДА оскаржить згадуване рішення окружного адміністративного суду Києва за позовом Малехівської сільради, повідомила пресслужба ЛОДА.

«Львівська обласна державна адміністрація не погоджується з обґрунтуванням суду та після надходження копії вищезазначеного рішення суду, буде прийнято рішення щодо його оскарження у встановленому законодавством порядку», – повідомили у юридичному управлінні ЛОДА.

Нагадаємо, у травні 2020 року Кабмін затвердив перспективний план формування територій громад Львівської області. До Львівської МТГ, окрім Львова, увійшли ще 17 прилеглих населених пунктів.