У ЛОДА створили управління охорони об’єктів культурної спадщини й шукають команду.

У Львівській ОДА знову створюють управління охорони об’єктів культурної спадщини області. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Максим Козицький, – повідомляє пресслужба ЛОДА.

Новий пам'яткоохоронний орган діятиме у складі Департаменту архітектури та розвитку містобудування. Він опікуватиметься моніторингом, виявленням та обліком пам'яток, їхньою охороною та збереженням, реалізацією обласних і державних програм. Також управління має пильнувати за дотриманням пам’яткоохоронного законодавства, а ще, як запевняють, співпрацюватиме з іншими органами влади та службами задля якнайефективнішого збереження спадщини на Львівщині.

“Нашим замкам та іншим об’єктам культурної спадщини потрібна стратегія збереження і розвитку. Необхідний постійний моніторинг та оновлення реєстру пам’яток. А також – співпраця з українськими і міжнародними інституціями, які спроможні співфінансувати проєкти, що стосуються збереження і відновлення культурних об’єктів в нашій області. Багатьма напрямами роками ніхто не займався. Бракувало робочих рук, фахівців, а головне, мені здається, політичної волі. Ми готові перезавантажити цей напрям і показати приклад усій країні. Саме тепер дуже важливо чути експертів, бути постійно з ними на зв’язку”, – розповіла очільниця департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Олена Василько.

На Львівщині лише офіційно є понад 8,5 тисячі пам’яток архітектури. У різний час ними вже опікувалося управління охорони культурної спадщини у Львівській ОДА. Кілька років тому його черговий раз ліквідували, залишивши однойменний відділ у складі департаменту архітектури. Тепер вирішили відновити окремий орган, який опікуватиметься пам’ятками області. Найближчим часом у ЛОДА обіцяють оголосити відповідні конкурси, щоб сформувати команду нового управління, публічно презентувати її, а також напрацювати стратегію та окреслити найближчі плани.

Храм Святого Юра в Дрогобичі, що занесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фото: пресслужба ЛОДА

“Упродовж кількох місяців я провів зустрічі й консультації з різними середовищами архітекторів та пам’яткоохоронців. Говорив із представниками ІКОМОС, “Укрзахідпроєктреставрації”, Товариства охорони пам’яток, НУ “Львівська політехніка”, історико-культурних заповідників. Дякую всім експертам за відверті розмови і якісні поради. Ми всіх їх зібрали докупи і зробимо все можливе, щоб це була основа дорожньої карти для управління. Також ми шукаємо нову якісну команду, яка запропонує нові підходи, зможе за кілька місяців повністю перезавантажити роботу у цій галузі і комунікувати надалі зі всіма середовищами пам’яткоохоронців”, – додав заступник голови ЛОДА Юрій Холод.