На польському кордоні – кілька тисяч українців, охочих повернутися перед дедлайном.

На українсько-польському кордоні з боку Польщі утворилися велетенські черги із українців, охочих повернутися додому до закриття кордону вночі на 28 березня, анонсованого Президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише Gazeta.pl.

Черга в Дорогуску налічує приблизно 2 тисячі осіб, а в Гребенному – пів тисячі. Поліція кожні 15 хвилин проводить до пункту перетину групи чисельністю 30-80 осіб.

Черги не меншають – бусики і таксівки привозять усе нових і нових людей, котрі приєднуються до черги на повернення додому.

"Число мешканців України збільшується", – каже війт ґміни Дорогуск Войцех Сава. Тамтешня влада пообіцяла, що забезпечить людей водою й привезе туалети. Пан Сава зазначив, що проблема набула великого розмаху, і привітав приїзд додаткових загонів поліції.

"Україна надсилає до нас за своїми громадянами транспорт, але при такій кількості людей автомобілів бракує", – сказав речник Надбужанського відділу прикордонної служби в Холмі Даріуш Сєницький.

Упродовж доби польські прикордонники оформили на виїзд 4,8 тис. осіб.

Журналіст Віталій Глагола написав у Telegram'і, що люди в чергах не дотримуються дистанції і є дуже мало масок.

"Сьогодні – останній день, коли Україна запускає до себе своїх громадян. З опівночі пускати нікого не будуть. Ці усі люди хочуть потрапити додому вчасно... Маски мають одиниці, а про дотримання дистанції – самі бачите [зі стріму]", – описав Глагола.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у своєму четверговому зверненні заявив: "До кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено всі пасажирські перевезення".

"Сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою сорока мільйонів громадян всередині країни. Наш обов’язок як держави – піклуватися про кожного українця", – сказав він.