На кордоні з Польщею утворилися великі автомобільні черги.

Упродовж останніх двох діб на кордоні з Польщею на Львівщині фіксують збільшення черг. Інтенсивність руху за цей період зросла на 10%. Автомобільні черги на виїзд з України до Польщі фіксують у всіх пунктах пропуску. На перетин кордону сьогодні вранці очікували 925 легковиків і 127 автобусів. На в'їзд до України водії легкових автомобілів змушені очікувати на реєстрацію від 4 годин.

В Держприкордон службі пояснили, що різке збільшення черг пов'язане із наближенням різдвяних і новорічних свят. Зокрема, з початком канікул у навчальних закладах збільшились випадки виїзду за кордон організованих груп дітей. У зв’язку з цим фіксують суттєве накопичення пасажирських автобусів в бік Польщі, а найбільше у «Шегинях», «Краківці» та «Раві-Руській».

«Також є черги по кількасот вантажівок в обох напрямках у пунктах пропуску «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» та «Ягодин». Через погодні умови на вузьких відрізках дороги, де стоять ваговози, можливий ускладнений проїзд та рух транспорту зустрічними смугами», – йдеться у повідомленні.

Українців просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії.