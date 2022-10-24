На польсько-українському кордоні відкриють новий пункт пропуску.

Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску “Нижанковичі – Мальховіце” на кордоні України та Польщі. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонни. Спершу тут буде дозволено перетинати кордон порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів, зазначили в міністерстві.

“Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів. Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні”, — йдеться у повідомленні.

Будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури. Пункт пропуску планують відкрити до кінця року.