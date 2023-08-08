На Львівщині викрили священнослужителя, який переправляв чоловіків за кордон.

На Львівщині прикордонники викрили священнослужителя з Кривого Рогу, який організував схему з незаконного переправлення осіб через кордон під виглядом служителів християнської церкви.

"Правоохоронці встановили, що 31-річний житель міста Кривий Ріг, який тимчасово перебував на Львівщині, забезпечував своїх «клієнтів» документами для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану. У фіктивних документах зазначалось, що громадянин нібито є дияконом релігійної громади та виїжджає за кордон з метою співробітництва з релігійними благодійними організаціями для отримання гуманітарної допомоги", – повідомила ДПСУ.

Чоловіка затримали під час спроби чергового незаконного трансферу в одному із пунктів пропуску на Львівщині.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.