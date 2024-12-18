20 грудня на українсько-польському кордоні запрацює ще один пункт пропуску.

20 грудня запрацює автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні Нижанковичі – Мальховичі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після побудови відповідної інфраструктури.

"Сьогодні (17 грудня) на засіданні затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі. Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що у березні цього року віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков повідомляв, що ПП «Нижанковичі–Мальховичі» планують повноцінно запустити вже у червні. Тоді ж йшлося, що вартість будівництва, яке повністю оплачує польська сторона, становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн).

Львівська ОВА подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Нижанковичі–Мальховичі» залізничним сполученням. Колії на дільницях «Самбір – Хирів» та «Держкордон – Старява – Хирів – Нижанковичі – Держкордон» уже переобладнані для міжнародних пасажирських чи вантажних залізничних перевезень.