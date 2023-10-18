На кордоні з Польщею планується відкрити ще чотири пункти пропуску.

Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Йдеться про відкриття пунктів пропуску "Адамчуки-Збереже", ПП "Млинище - Сліпче", "Варяж-Усьмеж" та "Белз-Будинін".

Окрім цього відбудеться відкриття пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажівок.

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - зазначив заступник міністра.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що половина від загального пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.