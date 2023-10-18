На кордоні з Польщею планується відкрити ще чотири пункти пропуску.

Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Йдеться про відкриття пунктів пропуску "Адамчуки-Збереже", ПП "Млинище - Сліпче", "Варяж-Усьмеж" та "Белз-Будинін".
Окрім цього відбудеться відкриття пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажівок.
"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - зазначив заступник міністра.
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що половина від загального пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.
18.10.2023
"Загалом 50% від загального пасажиропотоку по всіх напрямках, де функціонують пункти пропуску, припадають саме на кордон з Польщею. До прикладу, за серпень через державний кордон в обох напрямках — як на виїзд, так і на в'їзд — прикордонники оформили близько 3,9 млн осіб загалом. І 50% — це тільки через кордон з Польщею", — сказав Демченко.