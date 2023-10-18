На кордоні з Польщею планується відкрити ще чотири пункти пропуску.

 

Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

 

Йдеться про відкриття пунктів пропуску "Адамчуки-Збереже", ПП "Млинище - Сліпче", "Варяж-Усьмеж" та "Белз-Будинін".

 

 

Окрім цього відбудеться відкриття пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце", який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажівок.

 

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - зазначив заступник міністра.

 

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що половина від загального пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

 

"Загалом 50% від загального пасажиропотоку по всіх напрямках, де функціонують пункти пропуску, припадають саме на кордон з Польщею. До прикладу, за серпень через державний кордон в обох напрямках — як на виїзд, так і на в'їзд — прикордонники оформили близько 3,9 млн осіб загалом. І 50% — це тільки через кордон з Польщею", — сказав Демченко.

18.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Сцену «Стрих» заньківчани відкриють прем’єрою «Доця»
Вистава за романом Тамари Горіха Зерня «Доця» у режисурі Ігоря Білиця – неочікувано музична, драйвово-рокова, де самі актори – музиканти, а усі ми – свідки подій, про які хочеться кричати.
18.10.23 | | Штука
Музика славетних галичан
Марта Стецько
Два концерти Віоліни Петриченко показали, наскільки для піаніста є важливими майстерне володіння своїм виконавським апаратом та інструментом, розуміння нюансів стилю та задуму композитора, уміння невимушено підібрати дотик, вагу, динаміку та настрій.
18.10.23 | | Штука
Ковчег Україна: галерея українського мистецтва
Ярина ВИННИЦЬКА
У віртуальній галереї музейні шедеври сусідують з найкращими творами із закритих приватних колекцій, що вперше стануть доступними для громадськості. Особливий акцент колекції – Львівська школа живопису, адже куратори, упорядники, колекціонери проєкту – львів’яни.
18.10.23 | | Штука
Людкевич. Спадщина
Стефанія Олійник
Меморіальний музей Станіслава Людкевича у Львові ініціював проєкт «Людкевич. Спадщина», що має за мету оцифрування фондів та новітнє видання творів одного із знакових композиторів української культури та довгожителя Львова.
17.10.23 | | Штука
І «Рамштайн» в Брюсселі
Юрко ТИМЧУК
Поляки вибирають, кого з політиків клястимуть у найближчі роки, і програють у футбол молдованам, євреї згадують Голду Меєр і думають, що робити з Сектором Гази, а в Україні готуються до зими, яка традиційно прийде несподівано.
17.10.23 | | Україна
601-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 72 бойові зіткнення.
17.10.23 | | Україна
На уродини композитора тиші
Марта Стецько
Творчість композитора Валентина Сильвестрова дуже суголосна натурі Віоліни Петриченко. Піаністка природно почувається у цій музиці, її відчуття динамічних відтінків та вміння дослухатися до тиші зачаровували публіку.
16.10.23 | | Штука
600-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
16.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.