У Києві створюють ізольовані палати для VIP-чиновників.

 

Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації розіслав медичним закладам столиці наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів", щодо яких здійснюється державна охорона. Фактично, йдеться про всіх чиновників високого рівня.

 

Інформацію про наказ підтвердила сама КМДА після того, як публікація про VIP-палати вийшла на сайті Bihus.info. Наказ датований 25 березня.

 

 

 

Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих. 

  

Серед вимог до VIP-палат – окремі, ізольовані від інших приміщення, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати мусять мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

 

Спеціальні вимоги департамент прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. В них має бути по чотири людини – лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з “найбільш кваліфікованих медичних працівників”.

 

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив досвіторність наказу. Він уточнив, що ініціатива походить від влади загальнодержавного рівня, і запропонував Президентові скасувати подібні рішення.

 

 

Відповідаючи на запитання журналістів під час брифінґу у четвер, Кличко пояснив, що розпорядження про окреме медико-санітарне забезпечення для осіб із держохороною виходило на виконання наказів Державної служби охорони МОЗ, а також звернення Державного управління справами (підпорядковане Президенту), інформує "Українська правда". Ці документи мали гриф "для службового користування".

 

Йдеться про те, що на випадок захворювання перші особи держави повинні мати певні умови: окремі палати, щоб поряд перебувала державна охорона. Кличко зазначив, що така практика була й раніше.

 

"Я розмовляв учора з Президентом Володимиром Зеленським і він готовий і налаштований скасувати накази, про які йдеться, і які ми зобов'язані виконувати. Сподіваюсь, це відбудеться і ми будемо за це вдячні", – додав він.

 

26.03.2020

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