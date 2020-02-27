РНБО поширила фейк про віковий розподіл ймовірності захворювання на коронавірус.

У середу ввечері РНБО з надмірною саморекламою поширила фейкову інформацію про віковий розподіл ймовірності захворювання на коронавірус COVID-2019. Фахівці Радбезу, котрі "цілодобово" пильнують за поширенням епідемії, переплутали цей показник із показником ймовірністі смерті від коронавірусу серед уражених, згідно з даними, опублікованими десять днів перед цим китайськими епідеміологами.

 

 

На сайті РНБО і на фейбуковій сторінці о 19:11 26 лютого з'явилась така інформація:

 

"Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України в цілодобовому режимі [sic! – Z] здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу COVID-2019 у світі. За результатами аналізу і моделювання [sic! – Z] можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні виділено групи ризику в розрізі вікової категорії.

 

За результатами моделювання, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних відповідно, 0,3%; для 50-59-річних 1,3%; для 60-69-річних 3,4%,  для 70-79-річних 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

 

У зоні ризику перебувають люди, які страждають на захворювання дихальної системи та діабет".

 

 

Нескладний розрахунок на основі цих цифр показує, що під час епідемії в Україні має захворіти майже мільйон мешканців – в 12 разів більше, ніж в самому Китаї, де епідемія вже йде на спад і ризик захворювання становив 0,006%. Зокрема, в Хубеї, провінції, яка стала епіцентром епідемії, цей ризик – для всіх груп населення – становив 0,1%, тобто вдвічі менше, ніж заповідає РНБО для найменш загроженої вікової групи від 10 до 39 років.

 

Впадає в око, що отримані "за результатами аналізу і моделювання" цифри "показників ймовірності захворювання" цілковито збігаються з опублікованими 17 лютого показниками ймовірності смерті (Case fatality rate) внаслідок COVID-2019 в різних вікових групах, отриманими внаслідок статистичного аналізу історії хвороби 44638 китайських хворих на  COVID-2019 станом на 11 лютого ц.р. ("Vital Surveillances: The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020", China CDC Weekly) командою епідеміологів екстреного реагування на нову коронавірусну пневмонію (The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team).

 

 
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Зрештою, можна зазначити, ця праця вже цитувалася в публікації Zbruča ще 19 лютого.

 

Більше того, вказуючи на ризики коморбідних (супутніх) захворювань, китайські науковці, на відміну від працівників Головного ситуаційного центру при РНБО, вказують насамперед на людей з серцево-судинними захворюваннями (їхні ризики є 4,6 раза вищими за пересічні), і лиш потім – на людей із діабетом (відповідно, в 3,2 раза) та хронічними респіраторними захворюваннями (в 2,7 раза). Натомість, виглядає, вказані працівники (хоч, можливо, цей дериват слова "праця" тут є не цілком відповідним) вирішили, що "хронічні" в цьому визначенні китайських вчених є пересадою, тому обмежилися означенням "захворювання дихальної системи". Чому в переліку оминули серцево-судинні захворювання, залишається загадкою.

 

 

А ось яким є реальний віковий розподіл ймовірності захворювання на коронавірусну інфекцію:

 

 

Якщо порівняти дані першої справа діаграми (для всього Китаю) з даними вікової піраміди, можна визначити шукану ймовірність.

 

 

Отже, станом на 11 лютого залежність ймовірності захворіти в середньостатистичного китайця від віку була такою:

від 0 до 9 років – 0,0006%

від 10 до 19 років — 0,0007%

від 20 до 29 років — 0,0033%

від 30 до 39 років — 0,0080%

від 40 до 49 років — 0,0074%

від 50 до 59 років — 0,0116%

від 60 до 69 років — 0,0135%

від 70 до 79 років — 0,0125%

від 80 років і більше — 0,0108%.

 

Станом на нині ця середньостатистична ймовірність треба збільшити в 1,77 раз, але якщо середньостатистичного китайця взяти поза Вуханем, то – зменшити в 1,74 рази, так що цифри якраз дають уявлення про ризики за весь час епідемії поза її епіцентром.

 

Варто додати, що цю фейкову інформацію РНБО станом на 9-ту годину ранку 27 лютого перекопіпастили, як показує ґуґл, на двох тисячах сторінках інтернет-сайтів (в т.ч. 428 українськомовних та 1550 російськомовних). То чи варто дивуватися паніці, що виникає в населення?

 

 

Виглядає, що гоголівську фразу про Хлєстакова "незвичайну легкість думок" ("легкость в мыслях необыкновенная"), яку вчора без належної поваги вжив В.Сурков стосовно нашого президента, можна застосувати і стосовно "фахівців", що готували оцей фейк.

 

 

27.02.2020

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