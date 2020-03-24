СБУ викрила виробництво необлікованого алкоголю на Львівщині.



75 тисяч пляшок алкоголю з підробленими акцизними марками, готівка на понад 2 мільйони грн, а також записи чорнової бухгалтерії – СБУ блокувала на Львівщині масштабний механізм виготовлення та реалізації алкогольної продукції з фальшивими акцизними марками. Про це повідомили в УСБУ у Львівській області.

За оперативними даними, організували «бізнес» власники та керівники одного з приватних лікеро-горілчаних заводів регіону. Вони налагодили виробництво необлікованої продукції, яку маркували підробленими марками акцизного збору. Товар реалізовували через роздрібні торговельні мережі Львівщини. За версією правоохоронців, у такий спосіб продавали неякісний алкоголь брендів "President", "Наливайко", "За волю", "Monopoly" та інші.

Правоохоронці провели понад 25 обшуків за місцями виготовлення, зберігання та реалізації необлікованих підакцизних напоїв, а також за адресами проживання осіб, причетних до протиправної діяльності. У підсумку вилучили понад 75 тисяч пляшок продукції, на які було нанесено акцизні марки з ознаками підроблення, готівку в різній валюті на загальну суму понад 2 мільйони у гривневому еквіваленті, а також записи чорнової бухгалтерії.

Частину необлікованої оковитої, виготовленої на горілчаній фірмі, зберігали на території філії одного із приватних підприємств та у складських приміщеннях на вул. Б. Хмельницького у Львові, – додали в пресслужбі Прокуратури Львівської області.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) Кримінального кодексу України.

Нині перевіряють імовірну участь в незаконній оборудці представників правоохоронних органів.