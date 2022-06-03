У Львові дозволили продаж алкоголю.

Міська рада послабила обмеження для закладів громадського харчування та магазинів щодо продажу алкогольних напоїв на території Львівської громади. Зокрема, дозволили продаж усіх видів алкоголю з 12:00 по 21:00 у ресторанах, магазинах та супермаркетах.

Згідно з розпорядженням міського голови, надалі залишається забороненим споживання алкоголю у громадських місцях, у тому числі на літніх майданчиках і терасах закладів громадського харчування у Львові.

Мають також посилити відповідальність за недотримання вимог шляхом залучення порушників до громадських робіт. Військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, інших утворених відповідно до закону України військових формувань, а також працівникам правоохоронних органів продаж алкоголю заборонений. Контролювати дотримання вимог цього розпорядження має Головне управління Національної поліції та управління патрульної поліції у Львівській області.

Нагадаємо, що у Львові повна заборона на продаж алкоголю діяла з 1 березня. З 2 квітня з певними обмеженнями дозволили продаж пива та сухого вина. Натомість у Львівській області з 19 березня можна було придбати будь-який алкоголь з 10:00 по 21:00.