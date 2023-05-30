У Львові викрили масштабне виробництво електронних цигарок з акцизами РФ.

 

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних цигарок відомих брендів. Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 21 млн грн. Про це повідомили на сайті Бюро економічної безпеки.

 

Фото БЕБ

 

За даними слідства, група осіб організувала у Львові неліцензоване виробництво тютюновмісних виробів для електричного нагрівання.

 

"У підпільному цеху на спеціальному обладнанні фігуранти виготовляли електронні цигарки, тютюн до кальяну, змішували рідини для електронних пристроїв. Крім того, частину товарів та сировини нелегально завозили на територію України", – йдеться у повідомленні.

 

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях осіб, причетних до незаконної схеми, та за місцями підпільного виробництва й збуту підроблених товарів. Там вони виявили та вилучили понад 90 тисяч штук електронних цигарок без марок акцизного податку, а також з акцизами РФ.

 

"Власноруч виготовлену продукцію та нелегально ввезені електронні цигарки учасники схеми маркували підробленими акцизними знаками та реалізовували через мережу магазинів. Орієнтовний щоденний дохід від незаконної діяльності з однієї торгової точки становив близько 100 тис. грн. Також вилучено обладнання, на якому виробляли продукцію, комп’ютерну техніку, чорнові бухгалтерські записи, харчові ароматизатори та майже 5 млн грн готівки", – додали в БЕБ.

 

Наразі триває досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку (ч.1 ст.199 ККУ), та незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.1 ст.204 ККУ).

 

 

30.05.2023

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