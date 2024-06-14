Спільнота лікарів закликала ВРУ не створювати преференції тютюновим виробам для нагрівання.

Спільнота лікарів у партнерстві з громадською організацією «Життя» заявили про неприпустимість створення податкових преференцій тютюновим виробам для нагрівання (ТВЕН) та представили відкритий лист до Верховної Ради України із наполегливим закликом забезпечити підвищення акцизної ставки для ТВЕН рівномірно із сигаретами та сигарилами. «Податкові преференції тютюновим виробам для нагрівання – загроза здоровʼю молоді», – заявляють лікарі.

Повний текст відкритого листа публікуємо нижче, наразі ж нагадаємо, що 4 червня ВРУ підтримала в першому читанні та прийняла за основу законопроєкт № 11090, який пропонує підвищити акцизну ставку на сигарети та сигарили до 90 євро на 1000 шт., а на тютюнові вироби для нагрівання лише до 72 євро до 2028 року. Таким чином уряд хоче створити податкову преференцію для таких виробів, посилаючись у пояснювальній записці на «меншу шкоду» сигарет для нагрівання.

Відкритий лист

Шановний пане Голово Верховної Ради України! Шановний пане Голово депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»! Шановний пане Голово Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики! Шановний пане Голово Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування!

Спільнота лікарів України засвідчує Вам глибоку повагу та висловлює гостре занепокоєння щодо пропозиції Кабінету міністрів України надати податкові преференції тютюновим виробам для електричного нагрівання (далі — ТВЕН), про що йдеться в проєкті Закону №11090. Міністерство фінансів України, яке було ініціатором цього законопроєкту, аргументує зменшений розмір ставок акцизного податку на ТВЕН порівняно з сигаретами «потенційно зниженим ризиком від їх споживання для здоров’я людини». Такі твердження не відповідають дійсності, підривають державну політику захисту здоровʼя населення від шкоди тютюну та співпадають з тезами тютюнової індустрії, які вона використовує задля стимуляції продажів тютюнових виробів для нагрівання, тоді як Всесвітня організація охорони здоровʼя наголошує, що немає жодних доказів того, що ТВЕН є менш шкідливими, ніж традиційні тютюнові вироби.

Тютюнові вироби для нагрівання є небезпечними для здоровʼя людини, оскільки:

1. утворюють аерозолі, що містять нікотин і токсичні хімічні речовини, коли тютюн нагрівається або коли пристрій, що містить тютюн, активується. Користувачі вдихають ці аерозолі під час затягування або куріння за допомогою пристрою [джерело];

2. ТВЕН містять нікотин, а також нетютюнові добавки й часто бувають ароматизованими. Нікотин сам по собі є токсичною речовиною, яка спричиняє ризики 2 для здоров’я та хвороби, а також негативно впливає на психічне здоров’я підлітків [джерело];

3. існуючих доказів недостатньо, щоб підтримати твердження про знижений рівень впливу ТВЕН. Хоча рівень деяких шкідливих і потенційно шкідливих компонентів у викидах ТВЕН нижчий, ніж у димі сигарет, рівень інших не зафіксований або є вищим [джерело; джерело]: незалежна оцінка промислових даних показує, що вміст понад 20 шкідливих і потенційно шкідливих хімічних речовин значно вищий, ніж у сигаретному димі [джерело]. Крім того, ці продукти дуже мінливі, а деякі з токсикантів, виявлених у викидах цих продуктів, є канцерогенами (тобто можуть викликати рак);

4. дослідження in vitro та на лабораторних тваринах свідчать про те, що за вживання ТВЕН може поглинатися більше нікотину, ніж при вживанні сигарет, і це може наближати потенціал звикання до ТВЕН до потенціалу звикання до сигарет [джерело];

5. нікотин пов’язаний з різними несприятливими наслідками для здоров’я плоду, що розвивається, зокрема обмеження росту плоду, ризик передчасних пологів і мертвонародження [джерело];

6. вживання ТВЕН збільшує ризик розвитку залежності та несприятливих наслідків, таких як респіраторні, серцево-судинні та потенційно інші захворювання;

7. серед курців, які переходять на ТВЕН, не спостерігається зменшення тягаря хронічних захворювань. Дані свідчать про відсутність покращення деяких легеневих і серцево-судинних показників та високу поширеність подвійного вживання (з курінням) в учасників досліджень, які переходили на ТВЕН. Таким чином, вживання ТВЕН курцями може не призвести до значного зниження поширеності хронічних захворювань, пов’язаних з курінням [джерело];

8. незалежні дослідження показали, що використання ТВЕН негативно впливає на здоров’я легень. Використання IQOS пов’язане зі значною легеневою та імуномодулюючою токсичністю, при цьому не було виявлено жодних відмінностей між курцями звичайних сигарет і тими, хто перейшов на IQOS [джерело]. Наголошуємо, усі форми вживання тютюну шкідливі, зокрема й вживання ТВЕН. Тютюн за своєю природою токсичний і містить канцерогени навіть у природному вигляді. Саме тому Конференція Сторін (COP8) Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну рекомендує оподатковувати ТВЕН за тією ж ставкою, що й звичайні сигарети.

До того ж Україна у 2021 році однією з перших у світі прирівняла акциз на тютюнові вироби для нагрівання до рівня традиційних сигарет та засвідчила ефективність такого рішення. Голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус у листі до Президента України Володимира Зеленського визнав це кращою міжнародною практикою.

Спільнота лікарів вважає податкову преференцію для ТВЕН неприпустимою. Така пільга підвищить доступність цих виробів перш за все для дітей та молоді, а отже, збільшить поширеність епідемії вживання тютюнових виробів, у тому числі серед молоді, що, зокрема, може зашкодити виконанню Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Важливо, що це посилить тягар на систему охорони здоровʼя та найімовірніше призведе до поглиблення демографічної кризи, яка і так набирає незворотних обертів.

За даними Світового банку, підвищення вартості пачки сигарет на 10%, дозволяє знизити споживання наркотичної тютюнової продукції на 6-8% у державах з низьким та середнім рівнем доходу, до переліку яких входить Україна.

Закликаємо депутатів Верховної Ради України:

1. Зберегти ефективну політику України щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання на рівні сигарет.

2. Забезпечити стале підвищення акцизу на тютюнові вироби, що забезпечує одномоментне зростання ціни за пачку на 10% і більше.

3. Врахувати середній рівень акцизів на тютюнові вироби в країнах ЄС, який становить близько 180 євро за 1000 штук.

Тютюнова індустрія агресивно просуває тютюнові вироби для нагрівання серед молоді, про це свідчать як результати опитування, так і обсяги реалізації за 2023 рік. Обовʼязок парламенту захищати здоровʼя українців, зберегти людський капітал та посилити спроможність української держави.