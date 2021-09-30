У горах на Львівщині перекинувся УАЗ з сімома туристами.

На Львівщині на туристичному маршруті гори Високий Верх перекинувся автомобіль УАЗ з сімома туристами. Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 29 вересня, близько 16:30 біля с. Волосянка Стрийського району. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила пресслужба Держслужби надзвичайних ситуацій України. Водій був нетверезий.

«Водій автомобіля, який перевозив 7 туристів, допустив перекидання, внаслідок чого травмовано 5 осіб. Рятувальне відділення ДСНС транспортували їх з травмами різного ступеня тяжкості, передали медпрацівникам», – зазначено у повідомленні ДСНС.

Внаслідок перекидання автомобіля отримали травми та були доставлені в лікарню водій і троє пасажирів – 36-річний житель одного з сіл Львівського району та двоє львів’ян віком 33 роки. Чотирьох травмованих шпиталізували у Сколівську і Стрийську лікарні, повідомила поліція Львівської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій, 47-річний мешканець села Хащованя, керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його вже затримали.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер чоловікові загрожує до трьох років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Наразі триває досудове розслідування та встановлюють усі обставини події.

Фото dsns.gov.ua, lv.npu.gov.ua, facebook.com/MNSLVIV