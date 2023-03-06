На одній з тютюнових фабрик Львівщини провели обшуки.

Сьогодні, 6 березня детективи Бюро економічної безпеки України спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про проведення обшуків на території однієї з тютюнових фабрик. У Львівській області є два підприємства з ліцензіями на виробництво тютюнових виробів, зокрема ТОВ Винниківська тютюнова фабрика і ТОВ Марвел Інтернешнл Тобакко Груп. Ймовірно, йдеться про фабрику у Винниках.

Ввечері голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив про перші результати обшуків на тютюновій фабриці на Львівщині. Він заявив, що на складі знайшли 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки. У податках – це несплата на 85 млн грн.

«Надійшли перші результати обшуків у відомого виробника сигарет. На складі виробника знайшли 1,6 млн. пачок сигарет без акцизної марки. В податках – це 85 млн.грн. Очікуємо на розповідь про те, як виробник ось-ось збирався продати тютюн виключно через мережу дьюті-фрі. Так розвінчується міф про сірого виробника, який вирішив вийти в білу», – йдеться в повідомленні.

Винниківська тютюнова фабрика належить Сергію Пономареву та Андрієві Чорному. Серед засновників фабрики був також львівський бізнесмен та депутат Григорій Козловський. Тютюнову фабрику у Винниках неодноразово звинувачували у контрабанді цигарок. На фабриці ці звинувачення заперечували.

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев казав, що Винниківська тютюнова фабрика, співвласником якої є львівський бізнесмен Григорій Козловський, поступово переходить у «біле» поле. Фабрика збільшила сплату податків, проте влада сподівається підвищити ці платежі. Про це заявив Данило Гетманцев у інтерв'ю «Економічній правді», коментуючи боротьбу з чорним ринком підакцизних товарів. Він зазначив, що у 2022 році було закрито нелегальну тютюнову фабрику в Жовтих Водах, однак, з його слів, з Винниківською фабрикою так не буде.