Поляки затримали «п’яне» російське судно.

Через помилки нетверезого екіпажу суховантаж «Руслана» ледь не виплив на пляж.

 

 

Біля берегів Польщі ледь не сів на мілину російський торговий суховантаж «Руслана», який належить ТОВ «Трансфлот» зі Санкт-Петербурга. Судно прямувало з Клайпеди до Ґданська. Про це повідомив телеканал TVP. Інцидент стався в суботу, четвертого грудня, поблизу курортного острова Собешевського біля Ґданська. За даними польських прикордонників, члени команди, які були на вахті, виявилися п'яними.

 

Представники Морської охорони Прикордонної служби у Ґданську розповіли журналістам, що російське торгове судно рухалося у бік піщаного пляжу острова Собешевського за межами фарватеру. Суховантаж також не відповідав на звернення до нього через радіозв'язок.

 

Врешті прикордонній охороні довелося втрутитися. «Назустріч суховантажу виїхав черговий патруль, офіцери якого піднялися на облавок російського судна та виявили екіпаж у стані алкогольного сп'яніння», – розповів речник Прикордонної служби Анджей Юзв’як (Andrzej Juzwiak).

 

За його словами, російське судно рухалося зі швидкістю 11 вузлів (близько 20 км за годину). За пів милі від пляжу острова Собешевського суховантаж здійснив розворот на 180 градусів, уникнувши виходу на мілину. Поки що незрозуміло, чи різкий розворот судна був результатом попередження з боку польських берегових служб, чи екіпаж в останній момент сам усвідомив, що суховантаж ось-ось вріжеться в берег.

 

За даними правоохоронців, у російського капітана в крові виявлено 1 проміле алкоголю, а у двох членів команди – 1,5 проміле, що вказує на сп'яніння середнього ступеня тяжкості (приблизно пів пляшки горілки для чоловіка вагою 80 кг).

 

«Співробітники морського порту Ґдині за сприяння прикордонної служби провели інспекцію судна. На її підставі була оформлена довідка про затримання судна. Про те, що сталося, повідомили поліцію», – повідомив Анджей Юзв’як.

 

Судно було поставлене на якір неподалік порту Ґданська і досі залишається на цій позиції.

 

Російські офіційні особи поки що не прокоментували інцидент.

06.12.2021

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