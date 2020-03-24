До Львова доправили першу партію тестів для виявлення COVID-19.

 

Перша партія тестів для виявлення коронавірусу, яка закриває першочергові потреби області, прибула літаком до Львова пізно ввечері 23 березня. Тести передадуть Львівському обласному лабораторному центру й у медичні установи. Найближчими днями очікують додаткових поставок.

 

 

Як зазначив під час брифінгу голова ЛОДА Максим Козицький, на Львівщину доправили близько 4 тисяч тестів, 5 000 масок і 500 біокостюмів. Це перша партія медичної допомоги з Китаю, такі поставки здійснюватимуть регулярно, щотижнево, в різних кількостях, відповідно до розподілу по областях.

 

Згодом Козицький уточнив, що тест-системи, які отримала область, – це не лише експрес-тести (вони виявляють антитіла до коронавірусу, а тому не є ефективними в перші дні захворювання), а й реагенти для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПРЛ). Зараз вивчають сумісність отриманих реагентів з апаратами лабораторій, які розміщені у Львівській області.

 

«Ми готові до будь-якого розвитку подій, область активно забезпечується апаратами ШВЛ, тестами, костюмами захисту, масками. Наш пріоритет – люди, їхнє здоров’я і життя, тому зараз усі сили Львівщини акумульовані для спільної мети – оперативного реагування на поширення вірусу в регіоні та протидію світовій пандемії», – додав голова ЛОДА.

 

Голова облради Олександр Ганущин поінформував, що обласна влада постійно перебуває в онлайн-режимі на зв’язку з керівниками чотирьох обласних установ, які визначені як основні у боротьбі з коронавірусом. Від завтра ці лікарні розпочнуть уніфіковано подавати інформацію щодо їхнього забезпечення медичними засобами й тими потребами, які вони мають.

 

«Також ми дуже серйозно ставимося до підготовки та організації робити наших лікарень по територіях, зокрема, в Сокалі, Яворові, Кам’янці-Бузькій, Стебнику, Рудках. Там є критичним питання забезпечення їх кисневою інфраструктурою. Окрім того, сьогодні детально обговорили можливість додаткового резервного електроживлення у двох обласних медичних установах», – зазначив Ганущин.

 

У вівторок, 24 березня, на Тернопільщину також прибула частина першої партії медичного вантажу, що прилетів з Китаю. У цій партії є два види тестів для виявлення коронавірусної інфекції: для ПЛР і тести для експрес-діагностики, а також медичні маски різного ступеня захисту, захисні костюми тощо.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

«Базовими госпітальними округами у разі виявлення COVID-19 визначені міські лікарні Тернополя – лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня. Саме тому забезпечення цих установ необхідними засобами захисту та тестами є спільним завдання для міста й області, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. – Тернопіль був забезпечений тест-системою та експрес-тестами, придбаними за кошти міської ради, ще в середині березня. Завдяки цим засобам вдалося виявити перші два випадки захворювання в області. До кінця тижня ми очікуємо на прибуття ще до трьох тисяч експрес-текстів, якими можуть скористатися тернополяни за висновками сімейних лікарів».

 

Нагадаємо, на Львівщині від сьогодні запроваджено режим надзвичайної ситуації.

 

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