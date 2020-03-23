У Тернополі від сьогодні курсують спецрейси.



Від 23 березня в Тернополі призупинили роботу громадського транспорту. Натомість у місті з 06:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30 курсуватимуть спецрейси. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

Спецрейси перевозитимуть лише працівників медичних установ, аварійних і комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які мають забезпечувати життя міста в умовах карантину.

Отже, скористатися спецрейсами зможуть: працівники закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівники підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта», працівники аварійних служб – виключно за наявності посвідчень і в захисних масках.

Вартість проїзду в такому транспорту – відповідно до чинних тарифів на перевезення у пасажирському транспорті.

Щоб забезпечити перевезення працівників спецрейсами, керівники зазначених категорій підприємств, установ та організацій мають надіслати на електронну пошту ternopil_rada@ukr.net лист із найменуванням організації та коротким описом здійснюваної діяльності в час карантину (обґрунтуванням її необхідності), контактним номером телефону та кількістю працівників, для яких необхідно забезпечити перевезення.

Із 23 березня спецрейсами курсуватиме такий громадський транспорт:

Тролейбуси:

Автобуси:

На сьогодні в Тернопільській області зафіксовано один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.