В Україні підтверджено 73 випадки коронавірусу.

В Україні підтверджено 73 випадки COVID-19. Минулої доби виявлено 26 нових випадків, 20 із них – у Києві. У такий спосіб, столиця випередила за числом заражень і Чернівецьку область.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.
Так, випадки захворювання виявлено:
Київ – 29 випадків, із них 20 протягом доби;
Чернівецька область – 25 (1 летальний);
Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний), із котрих 3 – протягом минулої доби;
Київська область – 5, 1 протягом доби;
Житомирська область – 2 (1 летальний);
Львівська область – 2, 1 протягом доби;
Дніпропетровська область – 2;
Черкаська область – 1, підтверджений протягом останньої доби.
Донецька область – 1;
Тернопільська область – 1;
Загалом, зафіксовано 3 летальні випадки від Covid-19, один пацієнт вже одужав.
23.03.2020