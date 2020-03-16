Зеленський закликав відмовитися від літургій та метро й оголосив про кінець ліберальності.

 

Президент Володимир Зеленський підтримав запровадження посилених заходів безпеки в Україні на тлі поширення коронавірусу, подібних до авторитарного Китаю. Голова держави дав зрозуміти, що ліберальні методи політики більше не надаються для успіху, й назвав м'якотілість союзником пандемії.

 

 

Про це йдеться у зверненні Зеленського, оприлюдненому в понеділок увечері.

 

Президент закликав Кабінет Міністрів із 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг.

 

Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі і розвозити її кур'єрським методом.

 

Міністерство інфраструктури із 12:00 18 березня мусить заборонити залізничне, авіа- та автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення, заборонити роботу метрополітенів.

 

"Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", – пропонує Зеленський.

 

Масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями, заборонять. "Лідерів усіх Церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю", – заапелював Зеленський.

 

Володимир Зеленський також анонсував збільшення допомоги пенсіонерам – громадяни, які отримують пенсію меншу, ніж 5000 гривень, мають одержати доплату в розмірі тисячі.

 

Також Президент розпорядився в областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби (у Чернівецькій та Житомирській) запровадити режим надзвичайної ситуації.

 

Зеленський також пропонує поширити на цілу державу ініціативи муніципалітетів – забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній; всіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту.

 

"Дорогі українці! Досвід Китаю показує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість і ліберальність – це союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців", – затявся Зеленський.

 

Водночас, незважаючи на фактичне входження держави в умови надзвичайного стану, Президент закликав Верховну Раду продовжити роботу. І понад те: в той час, коли суспільство буде паралізоване протиепідемічними заходами, влада готується протягнути через Верховну Раду цілий шерег дражливих проєктів. 

 

"Зараз, у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України", – сказав Зеленський.

 

16.03.2020

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